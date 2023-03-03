Молдавия присоединится к большинству санкций ЕС против России

В скором времени Молдавия присоединится к большинству санкций, которые Евросоюз (ЕС) ввел против России. Об этом заявил вице-премьер, глава Министерства иностранных дел республики Николай Попеску, передает ТАСС.

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Об этом политик сообщил, отвечая на вопрос о причинах неприсоединения Молдавии ко всем антироссийским ограничениям ЕС.

«В эти дни мы переоцениваем ряд принятых решений и в ближайшее время представим детали», — сказал Попеску.

Он отметил, что Кишинев и Брюссель ранее договорились, что республика не сразу присоединится к европейским санкциям, однако в ближайшее время уровень ее присоединения к ним существенно возрастет.