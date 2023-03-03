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53 минуты назад

Путин обсудил с постоянными членами СБ меры антитеррористической защищенности объектов

ТАСС

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ меры антитеррористической защищенности объектов в ведении правоохранительных органов.

"У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос, - о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов", - сказал глава государства, открывая встречу.

Президент передал слово для доклада министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Путин заявил об активизации использующей сепаратизм "мрази"

В совещании в режиме видеоконференции приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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