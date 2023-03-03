В Кремле все восхищены геройством погибшего при теракте в Брянской области мужчины и раненного мальчика, который спас двух девочек. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что эти поступки будут отмечены.
«Слушайте, разумеется, мы все — и в Кремле, и президент — мы восхищены этим геройством мальчика и этого мужчины. Вся страна гордится ими», — сказал Песков во время общения с журналистами.
Напомним, что 2 марта в приграничный район Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Участники диверсионно-разведывательной группы открыли огонь по проезжающей машине, в результате чего погиб местный житель, еще один ребенок пострадал.
Позднее стало известно, что мужчина и мальчик спасли из-под огня двух девочек. Пострадавший несовершеннолетний успешно перенес операцию, врачи оценивали его состояние как стабильное.
Президент России Владимир Путин заявлял, что произошедшее является терактом. Он подчеркивал, что «хозяева» украинских националистов не обратят внимания на это преступление, и заверил, что у противников России «ничего не получится», и их «дожмут».