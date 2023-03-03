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1 час назад

В Кремле восхитились героизмом раненого мальчика из Брянской области

Никита Бородкин

В Кремле все восхищены геройством погибшего при теракте в Брянской области мужчины и раненного мальчика, который спас двух девочек. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что эти поступки будут отмечены.

«Слушайте, разумеется, мы все — и в Кремле, и президент — мы восхищены этим геройством мальчика и этого мужчины. Вся страна гордится ими», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Напомним, что 2 марта в приграничный район Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Участники диверсионно-разведывательной группы открыли огонь по проезжающей машине, в результате чего погиб местный житель, еще один ребенок пострадал.

Позднее стало известно, что мужчина и мальчик спасли из-под огня двух девочек. Пострадавший несовершеннолетний успешно перенес операцию, врачи оценивали его состояние как стабильное.

Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

Президент России Владимир Путин заявлял, что произошедшее является терактом. Он подчеркивал, что «хозяева» украинских националистов не обратят внимания на это преступление, и заверил, что у противников России «ничего не получится», и их «дожмут».

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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