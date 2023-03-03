В Кремле все восхищены геройством погибшего при теракте в Брянской области мужчины и раненного мальчика, который спас двух девочек. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что эти поступки будут отмечены.

«Слушайте, разумеется, мы все — и в Кремле, и президент — мы восхищены этим геройством мальчика и этого мужчины. Вся страна гордится ими», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Напомним, что 2 марта в приграничный район Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Участники диверсионно-разведывательной группы открыли огонь по проезжающей машине, в результате чего погиб местный житель, еще один ребенок пострадал.

Позднее стало известно, что мужчина и мальчик спасли из-под огня двух девочек. Пострадавший несовершеннолетний успешно перенес операцию, врачи оценивали его состояние как стабильное.