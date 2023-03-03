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1 час назад

Песков отреагировал на идею Кадырова о военном положении

Елена Прошина

Решение о введении военного положения в приграничных с Украиной регионах после атак диверсантов должен принимать президент, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя предложение Рамзана Кадырова. Об этом пишет РИА Новости.

Песков отреагировал на идею Кадырова о военном положении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сейчас каких-либо решений о введении военного положения в ряде регионов из-за атаки на Брянскую область не принималось.

Ранее соответствующую инициативу выдвинул глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, введение такого положения с максимальным уровнем реагирования хоть и скажется на удобстве для местных жителей, зато они будут в большей безопасности.

Кроме того, глава Чечни заявил, что с причастными к атаке на Брянскую область необходимо разобраться самым суровым и даже жестоким образом. При чем это касается и родственников диверсантов, так как, по словам Кадырова, как правило, без их непосредственного участия проведение таких операций было бы невозможно.

Политика,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,
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