Песков отреагировал на идею Кадырова о военном положении

Решение о введении военного положения в приграничных с Украиной регионах после атак диверсантов должен принимать президент, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя предложение Рамзана Кадырова. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, сейчас каких-либо решений о введении военного положения в ряде регионов из-за атаки на Брянскую область не принималось.
Ранее соответствующую инициативу выдвинул глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, введение такого положения с максимальным уровнем реагирования хоть и скажется на удобстве для местных жителей, зато они будут в большей безопасности.
Кроме того, глава Чечни заявил, что с причастными к атаке на Брянскую область необходимо разобраться самым суровым и даже жестоким образом. При чем это касается и родственников диверсантов, так как, по словам Кадырова, как правило, без их непосредственного участия проведение таких операций было бы невозможно.