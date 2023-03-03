В Совфеде оценили слова Борреля об исключении России из G20

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин указал на позитивные перемены в риторике западных политиков по отношению к России. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что возможное исключение Москвы из «большой двадцатки» будет противоречить принципу многосторонних отношений.
«Процесс, похоже, все-таки пошел в правильном направлении. Сам Боррель (опустим его характеристику) заявил, что исключить Россию из G20 значило бы нарушить принцип многосторонности. Медленно, но дошло!» — написал Карасин.
Как указал сенатор, встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях министерского форума G20 — «показатель той же тенденции». Он также добавил, что хотелось бы увидеть схожие перемены и у европейских парламентариев.
«Хорошо бы поработать и с парламентами Европы. А то устраивают политшапито из всех многосторонних встреч», — подчеркнул Карасин.