В Совфеде оценили слова Борреля об исключении России из G20

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин указал на позитивные перемены в риторике западных политиков по отношению к России. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что возможное исключение Москвы из «большой двадцатки» будет противоречить принципу многосторонних отношений.