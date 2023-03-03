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45 минут назад

В Совфеде назвали срок введения закона о повышении призывного возраста

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Законопроект о повышении в России призывного возраста может быть внесен в Госдуму весной, если его примет парламент до лета, то он вступит в силу уже осенью, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

В Совфеде рассказали, когда могут повысить призывной возраст
Фото: ТАССТАСС

Бондарев предположил, что документ «внесет правительство, ведь инициатива <...> была озвучена министром обороны» Сергеем Шойгу. Сенатор заявил, что проект находится сейчас в работе, поэтому до начала весеннего призыва принять этот документ вряд ли успеют, передает РИА «Новости».

Напомним, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что нужно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст поднять до 30 лет.

Политика,Армия,Виктор Бондарев,Сергей Шойгу,Минобороны России,Совет Федерации,Госдума,
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