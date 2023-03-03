В Совфеде рассказали, когда могут повысить призывной возраст

Законопроект о повышении в России призывного возраста может быть внесен в Госдуму весной, если его примет парламент до лета, то он вступит в силу уже осенью, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Фото: ТАСС ТАСС

Бондарев предположил, что документ «внесет правительство, ведь инициатива <...> была озвучена министром обороны» Сергеем Шойгу. Сенатор заявил, что проект находится сейчас в работе, поэтому до начала весеннего призыва принять этот документ вряд ли успеют, передает РИА «Новости».