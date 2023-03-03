Депутат Госдумы предположил ответ Путина на теракты в Брянской области

Ответ главы государства Владимира Путина на диверсию, произошедшую 2 марта в Брянской области, будет конкретным и твердым, сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Он сослался на официальную позицию главы государства, которая заключается в необходимости дождаться информации от соответствующих силовых органов. После этого может последовать ответ со стороны Москвы. Депутат считает, что он может быть разный, но «должен быть чувствительным, конкретным и жестким».

Как заявил директор Фонда развития технологий XXI века Иван Коновалов, цель атак на территорию России - «пропагандистско-психологическое воздействие». Или другими словами — демонстрация собственной эффективности. Он напомнил о недавней коллегии ФСБ, на которой глава государства говорил о необходимости укрепления границы, чтобы предотвратить возможность таких нападений, в том числе с помощью превентивных действий.