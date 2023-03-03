В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
15 минут назад

Депутат Госдумы предположил ответ Путина на теракты в Брянской области

Елена Прошина

Ответ главы государства Владимира Путина на диверсию, произошедшую 2 марта в Брянской области, будет конкретным и твердым, сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова.

Депутат Госдумы предположил ответ Путина на теракты в Брянской области
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАССПресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Он сослался на официальную позицию главы государства, которая заключается в необходимости дождаться информации от соответствующих силовых органов. После этого может последовать ответ со стороны Москвы. Депутат считает, что он может быть разный, но «должен быть чувствительным, конкретным и жестким».

Как заявил директор Фонда развития технологий XXI века Иван Коновалов, цель атак на территорию России - «пропагандистско-психологическое воздействие». Или другими словами — демонстрация собственной эффективности. Он напомнил о недавней коллегии ФСБ, на которой глава государства говорил о необходимости укрепления границы, чтобы предотвратить возможность таких нападений, в том числе с помощью превентивных действий.

Путин объявил об оперативном совещании Совбеза

Атаки со стороны Украины на российскую территорию активизировались на фоне отсутствия заметных успехов Киева на поле боя, в том числе в направлении города Артемовск, где преобладает российская армия. До этого о вылазках диверсантов не сообщалось. Однако за последние дни власти РФ говорили об ударах разной степени успешности беспилотными летательными аппаратами в регионах.

Политика,Андрей Картаполов,Иван Коновалов,Владимир Путин,ФСБ,Госдума,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий