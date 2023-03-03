Путин объявил об оперативном совещании Совбеза

Глава государства Владимир Путин проведет 3 марта оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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Мероприятие состоятся на следующий день после проникновения группы диверсантов в Брянскую область. Президент проводит оперативное совещание с Совбезом на регулярной основе. Предыдущее заседание прошло 13 февраля. На нем Путин предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову выступить с отчетом о командировке в страны Африки.

8 февраля российский лидер обсудил на Совбезе вопросы развития инфраструктуры. Также была затронута тема повышения пожарной безопасности и снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в период паводков. 3 февраля обсуждалась борьба с терроризмом. На эту тему выступил директор ФСБ Александр Бортников.