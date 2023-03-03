Путин объявил об оперативном совещании Совбеза

Глава государства Владимир Путин проведет 3 марта оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Мероприятие состоятся на следующий день после проникновения группы диверсантов в Брянскую область. Президент проводит оперативное совещание с Совбезом на регулярной основе. Предыдущее заседание прошло 13 февраля. На нем Путин предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову выступить с отчетом о командировке в страны Африки.
8 февраля российский лидер обсудил на Совбезе вопросы развития инфраструктуры. Также была затронута тема повышения пожарной безопасности и снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в период паводков. 3 февраля обсуждалась борьба с терроризмом. На эту тему выступил директор ФСБ Александр Бортников.
2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. В результате один человек погиб, ранения получил десятилетний ребенок. В этот же день президент России назвал произошедшее терактом. По словам Путина, стрелявшие знали, что открыли огонь по машине с гражданскими. Они видели, что в ней находятся дети.