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29 минут назад

МИД РФ: зерновая сделка не работает

Илья Родин

В МИД РФ прокомментировали публикации в СМИ западных стран о необходимости продления зерновой сделки. Дипломаты отметили, что Запад не выполняет свою часть соглашения. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

МИД РФ: зерновая сделка не работает
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что журналисты «с подачи Киева и Вашингтона» полномасштабно раскручивают тезис о необходимости пролонгации сделки, ее расширении, значительном увеличении сроков.

В МИД напомнили, что сделка была подписана 22 июля 2022 года. В ее рамках предполагались поставки в бедные страны разнообразной сельхозпродукции из России и Украины.

Госдеп США призвал Россию согласиться на продление зерновой сделки

Вместе с тем, четко видно, что на протяжении восьми месяцев после заключения сделки выполняется только одна ее часть: из украинских портов активно вывозится зерно, пояснили дипломаты.

По данным ведомства, сухогрузы вывезли значительную часть продукции в страны с высоким и средним уровнем доходов. Доля поставок в бедные страны составила порядка 2,6%. Таким образом, подчеркнули в МИД, сделка служит целям коммерческого зернового экспорта Украины.

На фоне масштабных поставок зерна из Украины, продолжается блокировка по политическим причинам аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

Это, по оценке дипломатов, привело к тому, что «были недопоставлены 2,5 млн тонн сырья, достаточных для производства 7 млн тонн удобрений для снабжения продовольствием 200 млн человек».

В МИД заметили, что из-за саботажа западными державами условий сделки, подписанный в Стамбуле «пакет» договоренностей не работает. Соответственно, резюмировал в ведомстве, США и их союзникам «пора прекратить разыгрывать продовольственную карту».

Политика,МИД России,Госдеп США,
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