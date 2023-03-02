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47 минут назад

Названа еще одна страна на роль посредника между Россией и Украиной

Илья Родин

Глава Чехии Милош Земан предположил, что Австрия может сыграть роль посредника в украинском конфликте. Об этом пишет Česká televize.

Названа еще одна страна на роль посредника между Россией и Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Земан выступил с дипломатическим предложением после встречи с австрийским президентом Александром Ван дер Белленом.

Нейтральные государства хорошо подходят на роль посредников при разрешении крупных конфликтов, пояснил глава Чехии.

Стало известно о переговорах по украинскому конфликту в Женеве

По словам Земана, во время переговоров с австрийским коллегой он акцентировал внимание на том, что нейтралитет в этом контексте «может быть выгодой».

Президент Чехии уточнил, что стороны показали схожие взгляды на украинский конфликт.

Глава Австрии, в свою очередь, высказал Земану слова благодарности за масштабную поддержку Украины. Он добавил, что, действительно, его государство соблюдает военный нейтралитет. Вместе с тем, подчеркнул политик, «нейтралитет не означает равнодушия».

Политика,В мире,Александр Ван,Милош Земан,
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