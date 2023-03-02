МИД России обратился к Кишиневу по вопросу Приднестровья

Россия призывает новое правительство Молдавии прекратить антироссийскую риторику, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

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Захарова пояснила, что в МИД обратили внимание на высказывания сформированного 16 февраля 2023 года правительства Молдавии.

По оценке дипломатов, новый кабмин республики продолжил традиции антироссийской риторики. Кроме того, градус высказываний постепенно повышается.

Представитель внешнеполитического ведомства уточнила, что официальные лица Молдавии продолжают распространять фейки о разнообразных несуществующих планах Москвы по дестабилизации обстановки в регионе.

Кроме того, 24 февраля высокопоставленные чиновники осудили спецоперацию России, позволили провести сходку у дипмиссии РФ в Кишиневе, отметила Захарова.

Дипломат заметила, что власти Молдавии нагнетают напряженность вокруг проблемы Приднестровья.