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23 минуты назад

МИД России обратился к Кишиневу по вопросу Приднестровья

Илья Родин

Россия призывает новое правительство Молдавии прекратить антироссийскую риторику, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

МИД России обратился к Кишиневу по вопросу Приднестровья
Фото: 

Захарова пояснила, что в МИД обратили внимание на высказывания сформированного 16 февраля 2023 года правительства Молдавии.

По оценке дипломатов, новый кабмин республики продолжил традиции антироссийской риторики. Кроме того, градус высказываний постепенно повышается.

Захарова прокомментировала сообщения о сербских ракетах на Украине

Представитель внешнеполитического ведомства уточнила, что официальные лица Молдавии продолжают распространять фейки о разнообразных несуществующих планах Москвы по дестабилизации обстановки в регионе.

Кроме того, 24 февраля высокопоставленные чиновники осудили спецоперацию России, позволили провести сходку у дипмиссии РФ в Кишиневе, отметила Захарова.

Дипломат заметила, что власти Молдавии нагнетают напряженность вокруг проблемы Приднестровья.

В связи с этим, подчеркнула Захарова, МИД РФ в очередной раз призывает Кишинев прекратить ничем не обоснованную риторику, направленную против России и проявить сдержанность в отношении ситуации вокруг непризнанной республики.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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