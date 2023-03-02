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14 минут назад

Кадыров призвал "привлечь к ответу" живущие в РФ семьи диверсантов в Брянской области

Газета.Ruиещё 5

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале о необходимости «разобраться» со всеми диверсантами, которые 2 марта проникли на территорию Брянской области, и «привлечь к ответу» их семьи, которые могут проживать в России.

Кадыров призвал "привлечь к ответу" семьи диверсантов в Брянской области
Фото: Телеграм-канал «Kadyrov_95»Телеграм-канал «Kadyrov_95»

«Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко <...> Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России», — призвал Кадыров.

По его словам, родственников диверсантов следует «основательно и тщательно» проверить, так как «без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят».

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию села Любечане с Украины проникла диверсионная группа, которая обстреляла автомобиль одного из местных жителей. В результате водитель погиб, а также был ранен десятилетний ребенок.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области террористическим актом.

Политика,Александр Богомаз,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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