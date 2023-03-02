Кадыров призвал "привлечь к ответу" семьи диверсантов в Брянской области

«Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко <...> Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России», — призвал Кадыров.