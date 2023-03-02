Кадыров призвал "привлечь к ответу" семьи диверсантов в Брянской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале о необходимости «разобраться» со всеми диверсантами, которые 2 марта проникли на территорию Брянской области, и «привлечь к ответу» их семьи, которые могут проживать в России.
«Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко <...> Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России», — призвал Кадыров.
По его словам, родственников диверсантов следует «основательно и тщательно» проверить, так как «без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят».
2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию села Любечане с Украины проникла диверсионная группа, которая обстреляла автомобиль одного из местных жителей. В результате водитель погиб, а также был ранен десятилетний ребенок.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области террористическим актом.