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42 минуты назад

Блинкен и Лавров поговорили

Lenta.ru

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров общались на полях саммита «Большой двадцатки» (G20), но их разговор продлился «не более 10 минут». Об этом пишет Reuters.

Блинкен и Лавров поговорили
Фото: ТАССТАСС

Американский дипломат обратился к российскому коллеге и призвал его отменить решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Кроме того, Блинкен от лица американских властей пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

США призвали Россию вернуться к исполнению ДСНВ

Вскоре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких переговоров между Лавровым и Блинкеном в ходе G20 в Нью-Дели не было, они «пообщались на ходу». Она не уточнила, о чем именно разговаривали дипломаты.

Политика,Энтони Блинкен,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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