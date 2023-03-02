Блинкен и Лавров поговорили

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров общались на полях саммита «Большой двадцатки» (G20), но их разговор продлился «не более 10 минут». Об этом пишет Reuters.
Американский дипломат обратился к российскому коллеге и призвал его отменить решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Кроме того, Блинкен от лица американских властей пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Вскоре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких переговоров между Лавровым и Блинкеном в ходе G20 в Нью-Дели не было, они «пообщались на ходу». Она не уточнила, о чем именно разговаривали дипломаты.