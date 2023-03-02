Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 2 марта не будут проводить совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что оперативное совещание с членами Совбеза глава государства Владимир Путин должен провести в пятницу, 3 марта.
Ранее издание «Верстка», ссылаясь на близкий к силовым структурам источник, сообщило о проведении экстренного заседания Совета безопасности по видеоконференции, посвященного проникновению диверсантов в Брянскую область.
Как стало ранее известно на территории области началось боестолкновение с украинскими диверсантами.
Губернатор региона Александр Богомаз отмечал, что на территорию села Любечане проникла диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. Он сообщил о гибели одного местного жителя и ранении десятилетнего ребенка.