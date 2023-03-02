Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 2 марта не будут проводить совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что оперативное совещание с членами Совбеза глава государства Владимир Путин должен провести в пятницу, 3 марта.

Ранее издание «Верстка», ссылаясь на близкий к силовым структурам источник, сообщило о проведении экстренного заседания Совета безопасности по видеоконференции, посвященного проникновению диверсантов в Брянскую область.

Как стало ранее известно на территории области началось боестолкновение с украинскими диверсантами.