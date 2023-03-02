В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
1 час назад

В Кремле высказали о планах на проведение совещания с членами Совбеза

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 2 марта не будут проводить совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что оперативное совещание с членами Совбеза глава государства Владимир Путин должен провести в пятницу, 3 марта.

Ранее издание «Верстка», ссылаясь на близкий к силовым структурам источник, сообщило о проведении экстренного заседания Совета безопасности по видеоконференции, посвященного проникновению диверсантов в Брянскую область.

Как стало ранее известно на территории области началось боестолкновение с украинскими диверсантами.

Путин отменил поездку в Пятигорск

Губернатор региона Александр Богомаз отмечал, что на территорию села Любечане проникла диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. Он сообщил о гибели одного местного жителя и ранении десятилетнего ребенка.

Политика,Видео,Александр Богомаз,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий