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11 минут назад

Путин отменил поездку в Пятигорск

Lenta.ruиещё 7

Президент России Владимир Путин отменил поездку в Пятигорск, которая была запланирована на четверг, 2 марта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Путин отменил поездку в Пятигорск
Фото: Администрация президента РФАдминистрация президента РФ

Пресс-секретарь уточнил, что поездка в Ставропольский край не состоится, однако глава государства проведет мероприятие по открытию Года педагога онлайн.

«Путин встретится с участниками пилотной образовательной программы школы наставника, но проведет это по понятным причинам в режиме видеоконференции», — сказал Песков.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ФСБ,
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