Президент России Владимир Путин отменил поездку в Пятигорск, которая была запланирована на четверг, 2 марта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Пресс-секретарь уточнил, что поездка в Ставропольский край не состоится, однако глава государства проведет мероприятие по открытию Года педагога онлайн.
«Путин встретится с участниками пилотной образовательной программы школы наставника, но проведет это по понятным причинам в режиме видеоконференции», — сказал Песков.