Минтранс РФ предложил запретить таксистам работать больше 12 часов

Минтранс призвал агрегаторы не допускать водителей, которые уже отработали 12 часов, к новым заказам. По мнению ведомства, эта инициатива снизит риски происшествий. Кроме того, в министерстве также предложили, чтобы водитель после начала смены брал перерыв не позже, чем через пять часов. Иначе доступ к заказам ему также временно заблокируют. Эксперты оценили достоинства проекта, но отметили, что он требует технической доработки.