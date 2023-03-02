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21 минуту назад

"Известия": Минтранс России предложил запретить таксистам работать больше 12 часов

Газета.Ru

Министерство транспорта России разработало законопроект, в котором предложило запретить таксистам работать больше 12 часов в сутки. Об этом пишет газета "Известия".

Минтранс РФ предложил запретить таксистам работать больше 12 часов
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»Алексей Майшев/РИА «Новости»

Минтранс призвал агрегаторы не допускать водителей, которые уже отработали 12 часов, к новым заказам. По мнению ведомства, эта инициатива снизит риски происшествий. Кроме того, в министерстве также предложили, чтобы водитель после начала смены брал перерыв не позже, чем через пять часов. Иначе доступ к заказам ему также временно заблокируют. Эксперты оценили достоинства проекта, но отметили, что он требует технической доработки.

В частности, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин указал, что многие таксисты работают с несколькими агрегаторами, и при лимите в одном смогут переключиться на другой. Ранее сообщалось, что с 1 марта в России запретили работать в такси и на общественном транспорте с непогашенной судимостью.

Политика,Законопроекты,Антон Шапарин,Минтранс РФ,
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