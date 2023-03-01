Глава Чечни заявил о зарождении новой России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о внутренней и международной повестке. Он отметил, что на фоне сложной ситуации в мире происходит зарождение «новой России».

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Глава Чечни пояснил, что очень рад, что «живет в это время». Он добавил, что люди называют его сложным, драматичным.

Кадыров уточнил, что ему более импонирует мнение считающих его историческим, определяющим будущее геополитическое положение России.

Сложная ситуация в мире сложилась бы при любых обстоятельствах, отметил глава Чечни. Вместе с тем, во главе страны мог бы при этом оказаться не действующий президент России Владимир Путин, а другой лидер, не столь сильный, несгибаемый.

По его оценке, в этом случае державу ждал бы «неминуемый конец», а ее народы были бы вовлечены в противостояние, гражданское и межнациональное.

Кадыров заметил, что это нелегкое время «зарождается новая Россия - Россия бесстрашных воинов-героев и самоотверженных тружеников», складывается общность, на основе которой будет построена уникальная Держава.