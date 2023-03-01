Захарова отреагировала на выводы США по «гаванскому синдрому»

Представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале публикации в СМИ США о том, что в стране пришли к выводу о непричастности России и других государств к загадочным болезням американских дипломатов.

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Отмечается, что в 2016 году у ряда сотрудников посольств США и Канады в Гаване (Куба) наблюдались разнообразные неврологические симптомы, включающие тошноту и головные боли.

В дальнейшем, так называемый «гаванский синдром» повторился у нескольких сотен дипломатов Соединенных Штатов в различных регионах мира. В Вашингтоне предполагали, что причиной загадочного заболевания якобы являются действия российских спецслужб.

На фоне «шпионских скандалов» в Washington Post появилась публикация, опровергающая версию о российском и каком-либо другом иностранном следе в инцидентах с сотрудниками дипмиссий.

Захарова удивилась тому, что подобной статьей влиятельная американская газета практически «разрушила» выстроенный в СМИ образ РФ как «империи зла».

Представитель МИД напомнила, что в проблемах также обвиняли сверчков. Она пояснила, что в таком случае непонятно, кто же стоит за воздействием на дипломатов.

«А кто? Кто, если не сверчки? И, видимо, не российские жучки?», - пожелала узнать истину Захарова.