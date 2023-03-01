«Поздно пить боржоми»: МИД РФ счел невозможной отмену решения по ДСНВ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал возможность отменить решение России о приостановке действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сообщения США об имеющимся плане по ДСНВ опоздали, так как решение уже было принято и пересмотру не подлежит.

«Есть такое английское выражение: too little too late. Его можно вольно перевести как "поздно пить боржоми". <...> Мы все сказали, президент расставил точки над "i" в послании Федеральному собранию», – сказал Рябков.

Представитель МИД также добавил, что текущая ситуация значительно отличается от обстановки во время подписания договора, и российская сторона «не может с этим мириться».

21 февраля в ходе своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия страны в ДСНВ. Согласно этому договору, Россия и США должны были сократить свои запасы ядерного вооружения.