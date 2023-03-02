В РФ усомнились в возобновлении диалога с США по стратегической стабильности

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов усомнился в скором возобновлении диалога с США по стратегической стабильности. Его слова приводит ТАСС.

Фото: Посольство России в Австрии Посольство России в Австрии

«Вашингтон открыто декларирует цель нанесения "стратегического поражения" России и предпринимает многочисленные враждебные шаги, идущие в этом направлении. О каком диалоге может сейчас идти речь?» — подчеркнул дипломат.

По словам Ульянова, для восстановления контактов необходим пересмотр антироссийской политики США и проявление заинтересованности в поиске устраивающих обе стороны решений.