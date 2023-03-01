В Кремле рассказали о напряженном графике Путина в марте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли в марте выступление главы государства Владимира Путина в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией, заявил, что в этом месяце у него будет весьма напряженный рабочий график. Об этом сообщает РИА Новости.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что данный вопрос не останется без внимания. Однако он призвал «не забегать вперед»
«До этого еще весьма и весьма напряженный рабочий график у президента», - отметил Песков.
Сегодня Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии метро в Москве.
Также ранее «Ведомости» сообщили, что глава государства 16 марта 2023 года примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил РИА Новости, что Путин традиционно принимает участие в съезде РСПП. Он выразил надежду, на то, что так и будет в марте.
Как стало известно ранее, премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к вице-премьерам с поручением к 7 марта представить предложения о порядке реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию, а также подготовить перечни конкретных мероприятий по реализации озвученных инициатив со сроками их исполнения.