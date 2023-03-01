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23 минуты назад

В Кремле рассказали о напряженном графике Путина в марте

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли в марте выступление главы государства Владимира Путина в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией, заявил, что в этом месяце у него будет весьма напряженный рабочий график. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле рассказали о напряженном графике Путина в марте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что данный вопрос не останется без внимания. Однако он призвал «не забегать вперед»

«До этого еще весьма и весьма напряженный рабочий график у президента», - отметил Песков.

Сегодня Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии метро в Москве.

Также ранее «Ведомости» сообщили, что глава государства 16 марта 2023 года примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил РИА Новости, что Путин традиционно принимает участие в съезде РСПП. Он выразил надежду, на то, что так и будет в марте.

Как стало известно ранее, премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к вице-премьерам с поручением к 7 марта представить предложения о порядке реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию, а также подготовить перечни конкретных мероприятий по реализации озвученных инициатив со сроками их исполнения.

Политика,Михаил Мишустин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Российский союз промышленников и предпринимателей,
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