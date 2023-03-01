В Кремле рассказали о планах на годовщину воссоединения Крыма с Россией

В Кремле сообщили о планах отпраздновать годовщину воссоединения Крыма с Россией, которая состоится в марте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«День воссоединения Крыма с Россией так или иначе будет отмечен», - сказал представитель Кремля.

При этом он добавил, что формат празднования еще не определен, однако планы в том или ином формате вспоминать эту знаменательную дату, есть. Он обещал своевременно сообщить подробности.

День воссоединения Крыма с Россией отмечается в республике 18 марта. Это официальный праздник, он является выходным днем.