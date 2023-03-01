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42 минуты назад

В Кремле рассказали о планах на годовщину воссоединения Крыма с Россией

Елена Прошина

В Кремле сообщили о планах отпраздновать годовщину воссоединения Крыма с Россией, которая состоится в марте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В Кремле рассказали о планах на годовщину воссоединения Крыма с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«День воссоединения Крыма с Россией так или иначе будет отмечен», - сказал представитель Кремля.

При этом он добавил, что формат празднования еще не определен, однако планы в том или ином формате вспоминать эту знаменательную дату, есть. Он обещал своевременно сообщить подробности.

День воссоединения Крыма с Россией отмечается в республике 18 марта. Это официальный праздник, он является выходным днем.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России после проведения референдума 16 марта 2014 года.

Политика,Дмитрий Песков,
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