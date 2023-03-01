Какой-либо информации о погибших или пострадавших гражданах России после столкновения поездов в Греции пока нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство РФ.

"Консульский отдел посольства и генконсульство России в Салониках находятся на связи с Оперативным штабом. Выясняют вопрос. Данных о погибших или пострадавших российских гражданах на настоящий момент нет", – говорится в сообщении.

Происшествие случилось в ночь на 1 марта в Греции, в районе города Лариса. Там зафиксировали столкновение двух поездов – пассажирского и товарного. Инцидент спровоцировал пожар.

Пассажирский поезд следовал по маршруту Салоники – Лариса. По предварительным данным, три вагона поезда сошли с рельсов во время движения, что могло стать причиной аварии.