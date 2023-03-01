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Посольство заявило об отсутствии данных о погибших россиянах при ДТП с поездами в Греции

Какой-либо информации о погибших или пострадавших гражданах России после столкновения поездов в Греции пока нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство РФ.

"Консульский отдел посольства и генконсульство России в Салониках находятся на связи с Оперативным штабом. Выясняют вопрос. Данных о погибших или пострадавших российских гражданах на настоящий момент нет", – говорится в сообщении.

Происшествие случилось в ночь на 1 марта в Греции, в районе города Лариса. Там зафиксировали столкновение двух поездов – пассажирского и товарного. Инцидент спровоцировал пожар.

В США поезд с цистерной пропана сошел с рельсов

Пассажирский поезд следовал по маршруту Салоники – Лариса. По предварительным данным, три вагона поезда сошли с рельсов во время движения, что могло стать причиной аварии.

На данный момент продолжаются поисково-спасательные мероприятия.

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