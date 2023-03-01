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45 минут назад

В Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

Никита Бородкин

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение поправки к закону об административной и уголовной ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, в том числе добровольческих формирований. Об этом рассказал Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, законопроект предусматривает серьезное наказание — штрафы до 5 млн рублей или в размере заработной платы или оного дохода за период до пяти лет, либо исправительные работы на срок до пяти лет, или же лишение свободы на срок до 15 лет. Первое чтение законопроекта состоится в четверг, 2 марта, а третье чтение — во вторник, 14 марта.

Напомним, что в начале января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к Володину с просьбой законодательно запретить публикацию негативной информации о добровольцах в зоне спецоперации, в том числе и заключенных, которые примкнули к его ЧВК.

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На следующий день Володин поручил членам Госдумы оперативно рассмотреть вопрос о внесении необходимых изменений в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают наказание за дискредитацию не только добровольцев, но и всех остальных участников специальной военной операции.

Политика,Видео,Евгений Пригожин,Вячеслав Володин,Госдума,
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