МИД перечислил долгосрочных союзников России

На стратегических и долгосрочных союзников России оказывается давление со стороны США и подконтрольных им структур и государств. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

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Помимо России, в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Членами ОДКБ являются все вышеуказанные страны, а также Таджикистан.