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34 минуты назад

МИД перечислил долгосрочных союзников России

Lenta.ru

На стратегических и долгосрочных союзников России оказывается давление со стороны США и подконтрольных им структур и государств. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

МИД перечислил долгосрочных союзников России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди долгосрочных союзников России Галузин перечислил Белоруссию в рамках Союзного государства, а также страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Помимо России, в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Членами ОДКБ являются все вышеуказанные страны, а также Таджикистан.

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Ранее эксперт белорусского общественного объединения «Белая Русь» Петр Петровский заявил, что Белоруссия будет пытаться сохранить канал связи с Западом, запрос на это есть и со стороны России. Эксперт считает, что нынешний глава МИД Сергей Алейник делает это для продолжения попыток дипломатического разрешения украинского конфликта.

Политика,Сергей Алейник,Петр Петровский,Михаил Галузин,ЕАЭС,ЕС,
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