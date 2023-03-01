Госдума рассмотрит законопроект о распространении режима ОЭЗ на Курильские острова

Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит во втором чтении нормы, касающиеся распространения статуса Особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Курильских островов. Нормы были оформлены как поправки ко второму чтению правительственного законопроекта, приводящего законодательство РФ о процедуре свободной таможенной зоны в соответствие с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и иными актами, составляющими право ЕАЭС.

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Поправки регламентируют нормы, касающиеся режима ОЭЗ в Магаданской области и на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области. Для участников ОЭЗ на Курильских островах будут действовать таможенные упрощения, которые есть в территориальной ОЭЗ в Магадане. В частности, поправками регламентируется действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны, льготы и особенности декларирования товаров участником ОЭЗ, особенности госконтроля и надзора в этой зоне. Уточняются условия освобождения участников ОЭЗ от налога на прибыль, прописывается порядок электронного взаимодействия участников и таможенных органов.

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Согласно поправкам, ОЭЗ на территории города Магадана в его административных границах функционирует до 31 декабря 2025 года, ОЭЗ на территории Курильских островов - до 31 декабря 2046 года.

Как сообщила ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, эти нормы были разработаны в соответствии с поручением президента РФ. В случае принятия документ вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

Депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект, обязывающий владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы, хранить информацию и предоставлять ее правоохранительным органам. Речь идет о хранении на территории России в течение трех лет голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео или иных сообщений, а также информации о фактах передачи таковой. Кроме того, документ обязывает предоставлять указанные данные "органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации".