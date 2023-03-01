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55 минут назад

Госдума рассмотрит законопроект о распространении режима ОЭЗ на Курильские острова

ТАСС

Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит во втором чтении нормы, касающиеся распространения статуса Особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Курильских островов. Нормы были оформлены как поправки ко второму чтению правительственного законопроекта, приводящего законодательство РФ о процедуре свободной таможенной зоны в соответствие с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и иными актами, составляющими право ЕАЭС.

Госдума рассмотрит законопроект о распространении режима ОЭЗ на Курильские острова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поправки регламентируют нормы, касающиеся режима ОЭЗ в Магаданской области и на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области. Для участников ОЭЗ на Курильских островах будут действовать таможенные упрощения, которые есть в территориальной ОЭЗ в Магадане. В частности, поправками регламентируется действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны, льготы и особенности декларирования товаров участником ОЭЗ, особенности госконтроля и надзора в этой зоне. Уточняются условия освобождения участников ОЭЗ от налога на прибыль, прописывается порядок электронного взаимодействия участников и таможенных органов.

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Согласно поправкам, ОЭЗ на территории города Магадана в его административных границах функционирует до 31 декабря 2025 года, ОЭЗ на территории Курильских островов - до 31 декабря 2046 года.

Как сообщила ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, эти нормы были разработаны в соответствии с поручением президента РФ. В случае принятия документ вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

Депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект, обязывающий владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы, хранить информацию и предоставлять ее правоохранительным органам. Речь идет о хранении на территории России в течение трех лет голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео или иных сообщений, а также информации о фактах передачи таковой. Кроме того, документ обязывает предоставлять указанные данные "органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации".

Поправками, поддержанными профильным комитетом Госдумы по информполитике ко второму чтению, на правительство РФ возлагаются полномочия определять состав указанной информации, порядок ее предоставления, порядок взаимодействия владельцев технологических сетей с уполномоченными органами, а также контролировать их деятельность.

Политика,Ольга Ануфриева,ЕАЭС,Госдума,Правительство РФ,
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