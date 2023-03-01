МИД раскрыл детали неудачных переговоров с Украиной в Стамбуле

Неудачные переговоры об урегулировании конфликта на Украине начались в конце февраля и шли до середины апреля почти в ежедневном режиме. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

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По словам дипломата, сама идея диалога принадлежала украинской стороне. Не считая очных раундов в Минске и Стамбуле, он проходил по видеосвязи в различных форматах.

«Мы с украинцами готовили договор об урегулировании ситуации на Украине, ее нейтралитете и гарантиях безопасности. Обсуждали ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, новые территориальные реалии, обязательства Киева по демилитаризации и денацификации, недискриминации русскоязычного населения и нацменьшинств, восстановлению официального статуса русского языка», — раскрыл Галузин детали бесед.