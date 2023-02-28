"Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается <…> использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас [идут] попытки, конечно, наиболее активные попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле", - сказал глава российского государства.