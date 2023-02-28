Идут попытки активизировать в России "всю эту мразь", использующую сепаратизм и ксенофобию, этому необходимо противостоять, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
"Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается <…> использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас [идут] попытки, конечно, наиболее активные попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле", - сказал глава российского государства.
Президент также призвал активно противодействовать экстремизму. По его данным, число подобных преступлений за прошедший год выросло.