Президент России Владимир Путин пока ничего не сообщал о планах участвовать в президентской кампании в 2024 году, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом пишут «Известия».

По его словам, глава государства сейчас занят другими делами и ему не до предстоящих выборов. Пока российский лидер не делал никаких заявлений о готовности выставить свою кандидатуру, поэтому говорить о выборах пока преждевременно. Представитель Кремля также добавил, что страна будет входить в новый электоральный сезон лишь ближе к концу второй половины этого года.

Также Песков сообщил, что в связи с проводимой спецоперацией поступали отдельные предложение перенести региональные и местные выборы, которые намечены на сентябрь, также речь шла о президентских. Однако в своем послании к Федеральному собранию президент заявил, что эти выборы должны состояться.