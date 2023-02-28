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39 минут назад

Песков высказался о планах Путина по участию в президентских выборах

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин пока ничего не сообщал о планах участвовать в президентской кампании в 2024 году, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом пишут «Известия».

По его словам, глава государства сейчас занят другими делами и ему не до предстоящих выборов. Пока российский лидер не делал никаких заявлений о готовности выставить свою кандидатуру, поэтому говорить о выборах пока преждевременно. Представитель Кремля также добавил, что страна будет входить в новый электоральный сезон лишь ближе к концу второй половины этого года.

Также Песков сообщил, что в связи с проводимой спецоперацией поступали отдельные предложение перенести региональные и местные выборы, которые намечены на сентябрь, также речь шла о президентских. Однако в своем послании к Федеральному собранию президент заявил, что эти выборы должны состояться.

Путин высказался о президентских выборах 2024 года

Ранее Песков заявлял, что Путин еще не принял решение, будет ли он баллотироваться в следующем году. Сам глава государства летом 2022 года говорил, что наличие у него права избираться на новый президентский срок стабилизирует ситуацию в России.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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