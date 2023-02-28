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23 минуты назад

Посол РФ: договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не вступил в силу из-за США

Газета.Ruиещё 10

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не вступил в силу из-за Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол РФ обвинил США в срыве договора о запрещении ядерных испытаний
Фото: ТАССТАСС

"Если бы США были ответственной ядерной державой, то давно бы ратифицировали ДВЗЯИ. Именно по вине Вашингтона договор до сих пор не вступил в силу", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что на поведение Вашингтона смотрят и другие страны, от которых зависит судьба соответствующего договора.

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Ранее Антонов заявлял, что Соединенные Штаты для создания условий по возвращению к полноценному функционированию российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны пересмотреть антироссийскую политику.

21 февраля президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, пояснил, что продолжение работы в рамках ДСНВ будет возможным только тогда, когда страны - участницы НАТО, обладающие ядерным оружием, не прояснят, "как будут учитываться их стратегические арсеналы". В Вашингтоне призвали Москву отменить принятое решение по ДСНВ, а в Брюсселе заявили, что оно "рушит систему международной безопасности". Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

Политика,Анатолий Антонов,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,НАТО,
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