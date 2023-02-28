Посол РФ обвинил США в срыве договора о запрещении ядерных испытаний

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не вступил в силу из-за Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Если бы США были ответственной ядерной державой, то давно бы ратифицировали ДВЗЯИ. Именно по вине Вашингтона договор до сих пор не вступил в силу", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что на поведение Вашингтона смотрят и другие страны, от которых зависит судьба соответствующего договора.

Ранее Антонов заявлял, что Соединенные Штаты для создания условий по возвращению к полноценному функционированию российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны пересмотреть антироссийскую политику.