Песков объяснил, почему невозможно прекратить спецоперацию

Положение дел в Киеве не позволяет Москве рассчитывать на обсуждение деталей для дипломатического решения конфликта на Украине, поэтому боевые действия будут продолжаться. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает газета «Известия».

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«То положение дел, которое сейчас есть, прежде всего, конечно, в Киеве, пока не дает нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов», — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что специальная военная операция, объявленная президентом России Владимиром Путиным, будет продолжаться до достижения поставленных перед ней целей.

Песков указал, что на Украине есть силы, которых не устраивает политика Киева. Он напомнил про Виктора Медведчука и его сторонников.

«Другое дело, что тем, кто находится на Украине, просто страшно и физически опасно как-то поднять голову», — заявил Песков, выражая уверенность, что таких людей на Украине «сразу же уничтожат».