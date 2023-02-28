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42 минуты назад

Песков объяснил, почему невозможно прекратить спецоперацию

Елена Прошина

Положение дел в Киеве не позволяет Москве рассчитывать на обсуждение деталей для дипломатического решения конфликта на Украине, поэтому боевые действия будут продолжаться. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает газета «Известия».

Песков объяснил, почему невозможно прекратить спецоперацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То положение дел, которое сейчас есть, прежде всего, конечно, в Киеве, пока не дает нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов», — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что специальная военная операция, объявленная президентом России Владимиром Путиным, будет продолжаться до достижения поставленных перед ней целей.

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Песков указал, что на Украине есть силы, которых не устраивает политика Киева. Он напомнил про Виктора Медведчука и его сторонников.

«Другое дело, что тем, кто находится на Украине, просто страшно и физически опасно как-то поднять голову», — заявил Песков, выражая уверенность, что таких людей на Украине «сразу же уничтожат».

В то же время представитель Кремля подтвердил, что Москва может начать переговоры с этими силами после завершения боевых действий. Песков также обратил внимание на то, что большинство жителей России полностью поддерживают действия Путина и цели специальной военной операции.

Политика,Москва и Киев ,Дмитрий Песков,Виктор Медведчук,Владимир Путин,
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