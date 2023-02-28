Песков озвучил позицию Путина по переговорам с Шольцем и Макроном

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин остаётся открытым для любых контактов, которые помогут Москве достичь собственных целей предпочтительно мирным путём.

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Пресс-секретарь президента России в интервью «Известиям» отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон не раз заявляли, что продолжат общаться с российским лидером и будут вместе искать пути выхода из сложившейся на Украине ситуации.