Песков озвучил позицию Путина по переговорам с Шольцем и Макроном

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин остаётся открытым для любых контактов, которые помогут Москве достичь собственных целей предпочтительно мирным путём.
Пресс-секретарь президента России в интервью «Известиям» отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон не раз заявляли, что продолжат общаться с российским лидером и будут вместе искать пути выхода из сложившейся на Украине ситуации.
Однако, по словам Дмитрия Пескова, никаких реальных инициатив с их стороны в последнее время не было.