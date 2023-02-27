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52 минуты назад

Путин объявил благодарность Юрию Подоляке и Дмитрию Гоблину Пучкову за работу с РВИО

ТАССиещё 3

Президент России Владимир Путин отметил почетными грамотами и благодарностями ряд участников работы Российского военно-исторического общества (РВИО), среди них - журналисты и блогеры Юрий Подоляка и Дмитрий Пучков (Гоблин). Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в понедельник.

Путин объявил благодарность Гоблину и Подоляке
Фото: ТАССТАСС

Почетной грамотой президента отмечены председатель научного совета РВИО доктор исторических наук Анатолий Кошкин и заместитель гендиректора Уральской горно-металлургической компании Александр Рогожин.

Восемь человек удостоились благодарности президента за вклад в работу РВИО. Помимо Подоляки и Пучкова, среди них журналист Михаил Онуфриенко, министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов и другие.

Пучков и Подоляка в настоящее время являются известными блогерами. Подоляка в декабре прошлого года стал победителем в главной номинации премии "Знание-2022" "За общий вклад в просвещение".

Политика,Михаил Онуфриенко,Юрий Подоляка,Анатолий Кошкин,Александр Рогожин,Дмитрий Пучков,Василий Кузнецов,Владимир Путин,УГМК-Холдинг,Российское военно-историческое общество,
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