Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия «разочарована» решением Южной Кореи расширить торговые санкции против России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, санкции отразятся на двусторонних связях, а также на качестве кооперации двух стран в сфере корейского урегулирования.

Ранее южнокорейский министр иностранных дел Пак Чин заявил, что Республика Корея обеспокоена взаимодействием между Россией и КНДР.

Он также указал, что Северная Корея угрожает применением ядерного оружия.

До этого Министерство обороны Японии заявило, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) ранее запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря.