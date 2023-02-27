В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
38 минут назад

МИД заявил, что удивлен решением Южной Кореи расширить санкции против РФ

Газета.Ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия «разочарована» решением Южной Кореи расширить торговые санкции против России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, санкции отразятся на двусторонних связях, а также на качестве кооперации двух стран в сфере корейского урегулирования.

Ранее южнокорейский министр иностранных дел Пак Чин заявил, что Республика Корея обеспокоена взаимодействием между Россией и КНДР.

Он также указал, что Северная Корея угрожает применением ядерного оружия.

До этого Министерство обороны Японии заявило, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) ранее запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря.

В России отреагировали на новые санкции США

По данным военного ведомства, запущенные Северной Кореей ракеты пролетели 350 и 400 км при максимальной высоте полета в 50 и 100 км соответственно. В заявлении ведомства уточняется, что ракеты упали за пределами экономической зоны Японии. Сообщений о повреждениях самолетов или кораблей не поступало.

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий