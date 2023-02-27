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22 минуты назад

Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совбеза

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совета безопасности страны. Об этом говорится в соответствующем документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин назначил Грибкова помощником секретаря Совбеза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Назначить Грибкова Дмитрия Геннадьевича помощником секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в указе главы государства.

На данный момент секретарем Совбеза России является Николай Патрушев. По данным на сайте органа, у него есть несколько помощников, а также заместителей.

Политика,Дмитрий Грибков,Николай Патрушев,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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