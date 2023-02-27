Песков ответил на вопрос о возможности возвращения Крыма Украине

Возвращение Крыма в состав Украины невозможно, поскольку полуостров является неотъемлемой частью России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты спросили, могут ли в Кремле представить какие-либо обстоятельства, при которых Крым мог бы снова стать украинским.
«Нет, не могут. Это неотъемлемая часть Российской Федерации», — сказал Песков в ответ.
Напомним, что 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. По его словам, подготовка ведется как морально, так и технически — оружием, формированием бригад, обучением военнослужащих, в том числе не только на Украине. Вместе с тем украинский лидер не назвал возможных сроков наступления на полуостров.
Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине. В феврале 2014 года власти полуострова и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, на которых абсолютное число жителей поддержало предложение. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.