Песков ответил на вопрос о возможности возвращения Крыма Украине

Возвращение Крыма в состав Украины невозможно, поскольку полуостров является неотъемлемой частью России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты спросили, могут ли в Кремле представить какие-либо обстоятельства, при которых Крым мог бы снова стать украинским.

«Нет, не могут. Это неотъемлемая часть Российской Федерации», — сказал Песков в ответ.

Напомним, что 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. По его словам, подготовка ведется как морально, так и технически — оружием, формированием бригад, обучением военнослужащих, в том числе не только на Украине. Вместе с тем украинский лидер не назвал возможных сроков наступления на полуостров.