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44 минуты назад

Песков ответил на вопрос о возможности возвращения Крыма Украине

Никита Бородкин

Возвращение Крыма в состав Украины невозможно, поскольку полуостров является неотъемлемой частью России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты спросили, могут ли в Кремле представить какие-либо обстоятельства, при которых Крым мог бы снова стать украинским.

«Нет, не могут. Это неотъемлемая часть Российской Федерации», — сказал Песков в ответ.

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Напомним, что 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. По его словам, подготовка ведется как морально, так и технически — оружием, формированием бригад, обучением военнослужащих, в том числе не только на Украине. Вместе с тем украинский лидер не назвал возможных сроков наступления на полуостров.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине. В феврале 2014 года власти полуострова и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, на которых абсолютное число жителей поддержало предложение. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.

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