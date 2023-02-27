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49 минут назад

Российский посол: поставка Берлином танков Киеву переведет к новому уровню эскалации

Национальная Служба Новостей

Решение властей Германии о поставке танков Leopard Украине способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации, сообщил изданию RT DE российский посол в ФРГ Сергей Нечаев. ﻿

Российский посол раскрыл последствия поставок Берлином танков Киеву
Фото: nsn.fmnsn.fm

Он назвал такое решение «крайне опасным» и противоречащим прежним заявлениям Берлина о нежелании становиться стороной конфликта.

Как считает дипломат, действия Германии означают «отказ ФРГ от признания своей исторической ответственности перед народом РФ за страшные, не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны».

Как сообщалось ранее, нет никаких индустриальных преград для наращивания производства танков Leopard 2.

Политика,Армия,Сергей Нечаев,
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