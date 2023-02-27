Российский посол раскрыл последствия поставок Берлином танков Киеву

Решение властей Германии о поставке танков Leopard Украине способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации, сообщил изданию RT DE российский посол в ФРГ Сергей Нечаев. ﻿

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Он назвал такое решение «крайне опасным» и противоречащим прежним заявлениям Берлина о нежелании становиться стороной конфликта.

Как считает дипломат, действия Германии означают «отказ ФРГ от признания своей исторической ответственности перед народом РФ за страшные, не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны».