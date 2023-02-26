Нарышкин оценил решение о приостановке участия России в ДСНВ

Решение о приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) оказалось неожиданностью для Запада, но это абсолютно логичный и правильный шаг. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

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"Для них (западных стран - прим. ТАСС) это неожиданность, но на мой взгляд [приостановление участия РФ в ДСНВ] - абсолютно логичное, твердое и правильное решение", - сказал он в комментарии телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. ПутиПутин", отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Во вторник президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него.

Глава государства подчеркнул, что, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. Госдума на заседании в среду единогласно приняла закон о приостановке участия РФ в ДСНВ.

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