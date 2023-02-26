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15 минут назад

Нарышкин назвал решение о приостановке участия РФ в ДСНВ неожиданностью для Запада

ТАССиещё 3

Решение о приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) оказалось неожиданностью для Запада, но это абсолютно логичный и правильный шаг. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин оценил решение о приостановке участия России в ДСНВ
Фото: kremlin.rukremlin.ru

"Для них (западных стран - прим. ТАСС) это неожиданность, но на мой взгляд [приостановление участия РФ в ДСНВ] - абсолютно логичное, твердое и правильное решение", - сказал он в комментарии телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. ПутиПутин", отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Во вторник президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него.

В НАТО отреагировали на приостановку участия в ДСНВ России

Глава государства подчеркнул, что, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. Госдума на заседании в среду единогласно приняла закон о приостановке участия РФ в ДСНВ.

О ситуации вокруг ДСНВ

Договор заключен между Россией и США, он предполагает сокращение ядерных арсеналов обеих стран. О решении приостановить участие России в СНВ-3 Путин объявил, выступая 21 февраля с посланием Федеральному собранию. Он пояснил, что давно назрели изменения: в НАТО, помимо США, есть и другие ядерные державы. И перед продолжением работы по договору нужно понять, как будут учитываться их арсеналы, указал президент РФ.

Политика,Павел Зарубин,Сергей Нарышкин,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,СВР России,НАТО,Госдума,
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