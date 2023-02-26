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1 час назад

Рогозин посоветовал к покупке свою новую книгу «Война и мир»

Газета.Ru

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поделился с подписчиками в Telegram-канале новостью о том, что в печать уже неделю назад вышла его новая книга — глоссарий «Война и мир в терминах и определениях».

Рогозин анонсировал свою новую книгу «Война и мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам политика, книга будет представлять собой «военный словарь с актуальной терминологией, в том числе связанной со Специальной военной операцией». Рогозин подчеркнул, что книгу выпустит «авторитетное издание» АСТ, однако тираж будет ограниченным, поскольку книга является глоссарием.

«Очень советую этой книгой пополнить свою актуальную библиотеку, особенно сейчас. Там много уникальной и полезной информации. <..> А книгу рекомендую приобрести. Тираж ограничен. Некоторую его часть я сам заберу дарить нашим подразделениям на фронте. Пусть учатся донецкие и луганские комвзводы, комроты, комбаты и готовятся стать большими командирами в Армии России. Они-то в первую очередь достойны ими стать, «хоть и академий не кончали», — порекомендовал к прочтению свой труд Рогозин.

Автором идеи создания словаря Рогозин назвал своего отца Олега Константиновича Рогозина, скончавшегося в 2010 году и ставшим автором первого издания словаря в редакции 2002 года. Его и своего деда Алексея он упомянул в качестве соавторов.

Ранее сообщалось, что дебютную книгу экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина «На западном фронте Бес перемен» за два месяца купили около 100 раз при тираже в семь тысяч экземпляров. Позднее выяснилось, что эти сто экземпляров были куплены самим Рогозиным для раздачи участникам СВО.

Политика,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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