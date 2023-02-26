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45 минут назад

В России высказались об ответе на десятый санкционный пакет Евросоюза

Lenta.ru

Необходимо проработать ответные меры на санкции Евросоюза, которые стоит реализовать только тогда, когда России будет несомненно известно, что все экономические связи с Западом прерваны, высказался первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру».

В Госдуме высказались об ответе на 10-й санкционный пакет ЕС
Фото: ТАССТАСС

Евросоюз (ЕС) в субботу, 25 февраля, ввел в действие десятый пакет санкций против России. Ограничения затронули 1473 физлица и 205 организации. Физическим лицам теперь запрещено въезжать на территорию ЕС или следовать через него транзитом.

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Активы попавших в санкционный список россиян и организаций будут заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства.

«Также нужно проработать ответные меры, которые стоит реализовать только тогда, когда России будет несомненно известно, что все экономические связи с Западом прерваны, а характер наших отношений будет скатываться к совсем уже неприемлемым», — предложил Новиков.

Хотя это и не соответствует нашим национальным интересам, но в ряде случаев и в ряде сегментов наш ответ может оказаться весьма болезненным для американской и европейской экономик, сказал депутат.

«Любым оружейным арсеналом, в том числе и политическим арсеналом санкций, нужно пользоваться, не размахивая им, как дубиной, а использовать только тогда, когда это действительно необходимо для того, чтобы отстоять свой суверенитет», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Среди прочих в санкционный список включили российские Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк, которые, как заявляют в ЕС, «обеспечивают существенные доходы» властям России.

Кроме того, в санкционном списке оказались ряд членов Совфеда и Госдумы, заместители министров, государственные чиновники, военачальники, прокуроры Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей, а также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и девять человек из состава Совета по правам человека (СПЧ).

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Также под санкции попали медиагруппа «Россия Сегодня» и ее исполнительный директор Кирилл Вышинский, главный редактор информационного агентства Regnum Марина Ахмедова и журналист Александр Коц.

В отдельном блоке ограничений предусмотрены санкции в отношении ЧВК «Вагнер».

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