Путин рассказал о цели Запада в отношении России

Ключевая цель западных стран заключается в ликвидации России, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1». Об этом пишет ТАСС.
«У них одна цель - раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию», - подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что США и их союзники намереваются развалить Россию, взять контроль над образовавшимися в результате распада странами.
По его мнению, в этом случае русский народ может исчезнуть с мировой арены. Вместо него будут «московиты, уральцы и другие».
Путин пояснил, что мир должен меняться. Вместе с тем, Москва против того, чтобы он менялся исключительно в интересах США. Он добавил, что Штаты принимают все меры, чтобы стать мировым гегемоном.
Президент выразил убежденность в том, что на планете все же возобладает курс на многополярность, на уважение интересов всех стран.
Россия никогда не будет вести себя так же, как Штаты, заметил Путин.