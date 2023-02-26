Путин рассказал о цели Запада в отношении России

Ключевая цель западных стран заключается в ликвидации России, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1». Об этом пишет ТАСС.

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«У них одна цель - раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что США и их союзники намереваются развалить Россию, взять контроль над образовавшимися в результате распада странами.

По его мнению, в этом случае русский народ может исчезнуть с мировой арены. Вместо него будут «московиты, уральцы и другие».

Путин пояснил, что мир должен меняться. Вместе с тем, Москва против того, чтобы он менялся исключительно в интересах США. Он добавил, что Штаты принимают все меры, чтобы стать мировым гегемоном.

Президент выразил убежденность в том, что на планете все же возобладает курс на многополярность, на уважение интересов всех стран.