Аксенов заявил, что Киев больше не сможет лишить Крым воды

Украина не сможет обстрелами или другим способом перекрыть поток воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку за год после разблокирования построены обводные каналы и приняты другие меры на случай разрушения плотины, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

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При проведении специальной военной операции российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области. Ровно год назад, 26 февраля, российские военнослужащие уничтожили украинскую дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал. В начале марта 2022 года днепровская вода вновь начала поступать в Крым, что избавило полуостров от проблем с водоснабжением и мелиорацией.

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"Приняты меры на случай, если с плотиной что-то произойдет с точки зрения обстрелов. Это и обводные каналы, проделана работа, и с точки зрения скорости потока, и высоты волны Крыму ничего не угрожает, даже если какая-то ситуация произойдет", - сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что "с точки зрения воды - перекрыть они [украинская сторона] ее не смогут". "Поэтому угрозы потери воды нет никакой, уровень не упадет. Для мелиорации никаких рисков не вижу, все по плану", - уточнил Аксенов.

Опреснение воды и бурение скважин

Актуальность строительства опреснителей морской воды и бурения скважин для добычи воды, находящейся под дном Азовского моря, окончательно отпала для Крыма, поскольку Северо-Крымский канал полностью обеспечивает полуостров, сообщил Аксенов

"Из-под Азовского моря - это вопрос Росгеологии, они изучали подходы, считали, во сколько обойдется добыча воды. Но при сегодняшней ситуации, с учетом Северо-Крымского канала, необходимость точно отпала. Проще организовать систему перекачки от канала - в отвод или трубу объем воды загнать, чем бурение, разводка и так далее. На мой взгляд, актуальность, в том числе и опреснения, отпадает точно", - сказал Аксенов.