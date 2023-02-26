Постпредство России при ЕС назвало последствия нового пакета санкций

Запрет на перевозку ряда товаров через территорию России, который ввел Европейский союз, затрудняет процесс международной торговли. Такое заявление сделало российское постоянное представительство при Европейском союзе, передает РИА Новости.

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Ранее Совет ЕС в рамках 10-го пакета санкций против России запретил транзит европейских товаров и технологий двойного назначения через территорию РФ, так как опасается обхода введенных санкций.

В комментарии постпредства уточняется, что Европейский союз впервые включил в санкционный пакет запрет на транзит некоторых товаров через РФ. Эту меру следует расценивать как попытку давления на торговые связи третьих стран, говорится в заявлении.

«Подобные действия наносят вред не столько России, сколько в целом международной торговле», — указывает российское постоянное представительство при ЕС.

В комментарии подчеркивается, что новый запрет создает искусственные препятствия на пути уже сформированных и удобных маршрутов доставки товаров.