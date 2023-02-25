«Айболит в заложниках»: Захарова отреагировала на санкции ЕС по Рошалю

Чем объяснить подобное? Невежеством западников? Возможно. Злобой и ненавистью? И это возможно. Но я думаю, что тут есть ещё одна причина. Подобное кощунство должно окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма, — подчеркивается в ее сообщении.