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10 минут назад

«Айболит в заложниках»: Захарова отреагировала на санкции ЕС по Рошалю

News.ru

Представитель МИД России Мария Захарова сравнила включение президента российского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в санкционные списки ЕС с ситуацией, когда бы доктор Айболит оказался в заложниках у пиратов. По таким действиям европейских институтов видно, где свет, где тьма, отметила она в Telegram.

«Айболит в заложниках»: Захарова отреагировала на санкции ЕС по Рошалю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чем объяснить подобное? Невежеством западников? Возможно. Злобой и ненавистью? И это возможно. Но я думаю, что тут есть ещё одна причина. Подобное кощунство должно окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма, — подчеркивается в ее сообщении.

Под санкции ЕС попали 20 замминистров РФ и четыре депутата Госдумы

Евросоюз включил Леонида Рошаля в свой десятый санкционный список против России. Детский врач, согласно документам ЕС, также является сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта, который поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Также в Брюсселе отметили, что Рошаль делал «личные заявления в поддержку военных действий против Украины».

Политика,Леонид Рошаль,Мария Захарова,МИД России,Госдума,ЕС,
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