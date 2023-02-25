Под санкции ЕС попали 20 замминистров РФ и четыре депутата Госдумы

Евросоюз внес в десятый пакет антироссийских санкций 20 заместителей министров России, а также еще четырех депутатов Государственной Думы. Это следует из публикации в официальном журнале Евросоюза.
В список вошли 20 заместителей министров, включая чиновников из министерства экономического развития и министерства промышленности и торговли.
Например, в список попали замминистра в минпромторге Василий Осьмаков, замминистра в минэкономразвития Татьяна Илюшникова. Также в список попали четыре депутата Госдумы РФ, в том числе Татьяна Ларионова и Олег Михайлов.
Десятый пакет санкций ЕС был согласован после долгих обсуждений вечером 24 февраля. В нем ЕС ввел ограничения в отношении 87 физических и 34 юридических лиц. После введения 10-го пакета санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации в них оказались 1473 физических лица и 205 организаций.