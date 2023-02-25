В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
12 минут назад

В десятый пакет санкций ЕС попали 20 замминистров РФ и четыре депутата Госдумы

Газета.Ru

Евросоюз внес в десятый пакет антироссийских санкций 20 заместителей министров России, а также еще четырех депутатов Государственной Думы. Это следует из публикации в официальном журнале Евросоюза.

Под санкции ЕС попали 20 замминистров РФ и четыре депутата Госдумы
Фото: http://www.gazeta.ru/politics/news/2023/02/25/19831369.shtml?utm_source=rambler&utm_medium=exchange&utm_campaign=newshttp://www.gazeta.ru/politics/news/2023/02/25/19831369.shtml?utm_source=rambler&utm_medium=exchange&utm_campaign=news

В список вошли 20 заместителей министров, включая чиновников из министерства экономического развития и министерства промышленности и торговли.

Например, в список попали замминистра в минпромторге Василий Осьмаков, замминистра в минэкономразвития Татьяна Илюшникова. Также в список попали четыре депутата Госдумы РФ, в том числе Татьяна Ларионова и Олег Михайлов.

Десятый пакет санкций ЕС был согласован после долгих обсуждений вечером 24 февраля. В нем ЕС ввел ограничения в отношении 87 физических и 34 юридических лиц. После введения 10-го пакета санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации в них оказались 1473 физических лица и 205 организаций.

Политика,Татьяна Илюшникова,Татьяна Ларионова,Василий Осьмаков,Олег Михайлов,Минэкономразвития,Минпромторг,Госдума,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий