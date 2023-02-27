Премьер-министр Чечни заявил, что рад санкциям Зеленского

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев заявил, что рад персональным санкциям президента Украины Владимира Зеленского, подтверждающим правильность пути, по которому он идет.
"Занять место в очередном санкционном списке для меня и членов команды первого президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова не ново, но мы каждый раз рады такому событию. Это еще раз подтверждает тот факт, что мы, да и вся наша страна, идем правильным путем, и никакие санкции не заставят нас свернуть с него", - прокомментировал Хучиев ТАСС в понедельник.
Он также назвал санкции бесполезными и смешными.
"Переход от прошлого образа к образу главы государства, видимо, у Зеленского протекает слишком медленно, ибо смешить людей у него получается лучше, чем управлять страной. Какие активы и капиталы могут быть у меня на Украине?" - заявил Хучиев.
Ранее Зеленский ввел санкции против некоторых российских госслужащих, в их числе Хучиев. Ограничения против него введены сроком на 50 лет. Они предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов, запрет вывода капиталов за пределы страны.
В 2019 году американская администрация приняла решение ввести односторонние санкции в отношении Хучиева и его супруги Сапият Шабазовой.