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19 минут назад

Премьер-министр Чечни заявил, что рад санкциям Зеленского

ТАССиещё 5

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев заявил, что рад персональным санкциям президента Украины Владимира Зеленского, подтверждающим правильность пути, по которому он идет.

Премьер-министр Чечни заявил, что рад санкциям Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Занять место в очередном санкционном списке для меня и членов команды первого президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова не ново, но мы каждый раз рады такому событию. Это еще раз подтверждает тот факт, что мы, да и вся наша страна, идем правильным путем, и никакие санкции не заставят нас свернуть с него", - прокомментировал Хучиев ТАСС в понедельник.

Он также назвал санкции бесполезными и смешными.

"Переход от прошлого образа к образу главы государства, видимо, у Зеленского протекает слишком медленно, ибо смешить людей у него получается лучше, чем управлять страной. Какие активы и капиталы могут быть у меня на Украине?" - заявил Хучиев.

Ранее Зеленский ввел санкции против некоторых российских госслужащих, в их числе Хучиев. Ограничения против него введены сроком на 50 лет. Они предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов, запрет вывода капиталов за пределы страны.

В 2019 году американская администрация приняла решение ввести односторонние санкции в отношении Хучиева и его супруги Сапият Шабазовой.

Политика,Владимир Зеленский,Муслим Хучиев,
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