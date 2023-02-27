Премьер-министр Чечни заявил, что рад санкциям Зеленского

"Занять место в очередном санкционном списке для меня и членов команды первого президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова не ново, но мы каждый раз рады такому событию. Это еще раз подтверждает тот факт, что мы, да и вся наша страна, идем правильным путем, и никакие санкции не заставят нас свернуть с него", - прокомментировал Хучиев ТАСС в понедельник.