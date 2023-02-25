Евросоюз принял 10-й пакет санкций против России

Евросоюз одобрил 10-й пакет санкций против России, в частности ограничительные меры в отношении 121 физического и юридического лица. Об этом сообщил в субботу глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
"Принят 10-й пакет санкций. В черный список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт и экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ", - написал он в Twitter.
По его словам, в черный список включены, в частности, люди, которые занимались эвакцуацией детей из зоны военной операции.
"В рамках наших списков мы нацелены на тех, кто несет ответственность за депортацию и насильственное усыновление не менее 6 000 украинских детей. Это явное нарушение международного права, в том числе Женевской конвенции, о чем я вчера говорил в Совете Безопасности ООН", - добавил Боррель.
Как ранее сообщил портал EUobserver, в числе физических лиц в черный список включены уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, министр труда, семьи и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова за организацию эвакуации детей с освобожденной территории в зоне СВО. В санкционном решении Брюссель называет эвакуацию детей из зоны боевых действий "организацией массовых похищений украинских детей".
ЕС обещал к 24 февраля ввести новые санкции против России, однако послы стран сообщества только поздно вечером в пятницу смогли согласовать меры. Таким образом, санкции вступят в силу не раньше 25 февраля.