Евросоюз принял 10-й пакет санкций против России

"В рамках наших списков мы нацелены на тех, кто несет ответственность за депортацию и насильственное усыновление не менее 6 000 украинских детей. Это явное нарушение международного права, в том числе Женевской конвенции, о чем я вчера говорил в Совете Безопасности ООН", - добавил Боррель.