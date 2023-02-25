Мэр Можги сложил полномочия после коммунальной аварии

Мэр удмуртского города Можга Михаил Трофимов принял решение уйти в отставку по собственному желанию. Об этом сообщается на странице бывшего градоначальника «ВКонтакте».

«Сегодня [25 февраля] мною принято решение о сложении полномочий главы муниципального образования. За четыре с половиной года нахождения на этом посту я познакомился с городом, максимально изучил его инфраструктуру, историю и культуру, но самое главное — я проникся гармоничной мелодией жизни горожан», — уточнил Трофимов.

По информации РИА Новости, ранее в городе произошла крупная коммунальная авария. Так, в январе при морозной погоде в течение трех дней без отопления находились почти 80 домов, где жили около 11 тыс. человек. Авария также коснулась 12 социальных объектов Можги. Ко всему прочему, в квартирах горожан не было горячей воды.