Джабаров заявил, что Россия не покинет ОБСЕ
Россия не покинет Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), несмотря на давление со стороны других участников, для изоляции Москвы придется создавать новую организацию без России. Об этом в пятницу заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе пресс-конференции российской делегации по итогам Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
"Мы не покинем при всем желании наших партнеров ОБСЕ, мы основатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, выставить нас не удастся. А если вы захотите нас изолировать, придется создавать новую Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе", - сказал он.
22-е зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходило 23-24 февраля в Вене. В ноябре 2022 года постоянный комитет ПА ОБСЕ не смог принять решение о прекращении членства РФ в этой организации. Осенняя сессия ПА ОБСЕ проходила в Варшаве с 24 по 26 ноября. Российская делегация не смогла принять в ней полноценного участия из-за отказа Варшавы во въездных визах.