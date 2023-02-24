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Джабаров заявил, что Россия не покинет ОБСЕ

Россия не покинет Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), несмотря на давление со стороны других участников, для изоляции Москвы придется создавать новую организацию без России. Об этом в пятницу заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе пресс-конференции российской делегации по итогам Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Джабаров заявил, что Россия не покинет ОБСЕ
© РИА Новости

"Мы не покинем при всем желании наших партнеров ОБСЕ, мы основатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, выставить нас не удастся. А если вы захотите нас изолировать, придется создавать новую Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе", - сказал он.

22-е зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходило 23-24 февраля в Вене. В ноябре 2022 года постоянный комитет ПА ОБСЕ не смог принять решение о прекращении членства РФ в этой организации. Осенняя сессия ПА ОБСЕ проходила в Варшаве с 24 по 26 ноября. Российская делегация не смогла принять в ней полноценного участия из-за отказа Варшавы во въездных визах.

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