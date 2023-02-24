Джабаров заявил, что Россия не покинет ОБСЕ

"Мы не покинем при всем желании наших партнеров ОБСЕ, мы основатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, выставить нас не удастся. А если вы захотите нас изолировать, придется создавать новую Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе", - сказал он.