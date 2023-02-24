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57 минут назад

Пензенская область ввела санкции против Байдена и его семьи

Газета.Ruиещё 1

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале заявил, что не удивился, когда попал в санкционный список Соединенных Штатов, и в ответ распорядился запретить американскому президенту Джо Байдену и его семье въезжать на территорию региона.

Российский регион запретил въезд Байдену и его семье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Госдепартамент США 24 февраля сообщил о введении санкций против девяти российских министров и глав ряда регионов.

США включили в санкционный список вице-премьера РФ Голикову

В своем сообщении Мельниченко сообщает, что он стал одним из тех губернаторов, против которых ввели персональные санкции, и что ему приятно оказаться в компании 45 своих коллег. Он добавил, что продолжит методично делать то, что делает.

"Распорядился запретить президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области", - написал глава региона в следующем сообщении.

Он высказал надежду, что жители области поддержат его решение.

Политика,Олег Мельниченко,Джозеф Байден,Госдеп США,
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