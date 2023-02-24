Российский регион запретил въезд Байдену и его семье

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале заявил, что не удивился, когда попал в санкционный список Соединенных Штатов , и в ответ распорядился запретить американскому президенту Джо Байдену и его семье въезжать на территорию региона.

В своем сообщении Мельниченко сообщает, что он стал одним из тех губернаторов, против которых ввели персональные санкции, и что ему приятно оказаться в компании 45 своих коллег. Он добавил, что продолжит методично делать то, что делает.